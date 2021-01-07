زلزالان في مدينتين تركيتين بقوة 4.1 درجة

شهدت تركيا، صباح اليوم، وقوع زلزالين بمدينتين تركيتين، الأول بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر، والثاني بقوة 4.1 درجة.وأعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ أن زلزالًا وقع في مدينة بينجول، بلغت قوته 3.8 درجة، في الساعة 03:47، وعلى عمق 6.98 كيلومتر تحت الأرض، دون أن يتسبب في أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات، ووفقًا لبيانات إدارة الكوارث والطوارئ، وقع زلزال آخر بقوة 4.1 درجة في مقاطعة جوكتشا ادا في تشاناك كالا، وعلى بعد 36.83 كيلومتر تحت الأرض.وتسبب الزلزال، الذي شعر به وسط المدينة، في حالة من الذعر، دون أن يتسبب في أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات، وتعيش تركيا هذه الأيام مأساة بعد وقوع زلزال عنيف في مدينة إزمير، تبعته مئات الهزات الارتدادية، ما أسفر عن سقوط عشرات المباني، فضلًا عن عشرات المفقودين تحت الأنقاض.