«المركزي الإسرائيلي» يشتري نقدا أجنبيا بـ 4.405 مليار دولار في ديسمبر

قال بنك إسرائيل المركزي اليوم الخميس، إنه اشترى نقدا أجنبيا بقيمة 4.405 مليار دولار في ديسمبر، فيما يواصل مكافحة ارتفاع قيمة الشيكل الذي بلغ أعلى مستوى في 24 عاما مقابل الدولار.ساعدت مشتريات البنك المركزي في زيادة احتياطياته من النقد الأجنبي 6.4 مليار دولار إلى مستوى قياسي عند 173.307 مليار دولار.وتراجع الدولار إلى نحو 3.17 شيكل في وقت سابق من اليوم، وهو أدنى مستوى منذ أواخر 1996، لكنه عاد للصعود واستقر عند سعر 3.18 بحلول الساعة 1145 بتوقيت جرينتش وجنى الشيكل بالفعل 1.2 بالمئة مقابل الدولار منذ بداية العام وصعد نحو تسعة بالمئة منذ بداية 2020.