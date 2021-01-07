أمن الجيزة يضبط المتهمين بقتل تاجر وزوجته في الواحات البحرية

ألقت مباحث الجيزة، اليوم الخميس، القبض على المتهمين بقتل تاجر وزوجته داخل مسكنهما بإحدى قرى الواحات البحرية، واعترفوا بقتلهما لسرقتهما، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد العثور على جثة تاجر وزوجتها داخل مسكنهما بقرية تابعة للواحات البحرية، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على المجنى عليهما، ووجود أثار بعثرة بمحتويات الشقة.وبإجراء التحريات تبين أن تاجر ومزارعين وراء ارتكاب الجريمة، بدافع السرقة، وبإعداد كمين لهم تم القبض عليهم.وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.