مصادر برلمانية: انطلاق الفصل التشريعي الثاني للنواب 10 يناير

كشفت مصادر برلمانية لـ«الدستور»، إنه من المتوقع أن تعقد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد في الفصل التشريعي الثاني، يوم الأحد القادم 10 يناير الجاري، وذلك على أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.وأكدت المصادر، أن النواب المعينين سيقومون باستخراج كارنيهات العضوية يوم السبت المقبل من خلال الأمانة العامة لمجلس النواب، وذلك بعد صدور قرار تعيينهم رسميًا ونشره بالجريدة الرسمية، واستيفاء كافة الأوراق اللازمة.وتواصل الأمانة العامة لمجلس النواب، العمل على قدم وساق للانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات التى تتم داخل المجلس، وخاصة فى القاعة الرئيسية التى تشهد انعقاد الجلسات، وذلك استعدادا للجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2021، لبدء دور الانعقاد الأول فى الفصل التشريعى الثانى.وتجرى داخل مجلس النواب، استعدادات مكثفة تمهيدًا للجلسة الافتتاحية للمجلس في الفصل التشريعي الثاني، والتي ستعقد بعد دعوة رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد في الدور الأول بالفصل التشريعي الثاني، حيث يتم تجهيز القاعة الرئيسية والطرقات المحيطة بها والبهو وغيرها، من أعمال ترميم وغيرها.وقال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، أن هناك استعدادات كبيرة من جانب الأمانة العامة لمجلس النواب، للجلسة الافتتاحية وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هناك عددا من البدائل أمام الأمانة العامة للمجلس، من شأنها تسهيل إجراءات الجلسة الافتتاحية ومنع أي زحام أو تكدس سواء داخل القاعة أو خارجها.وأشار الأمين العام لمجلس النواب، إلى أن الجلسة سيؤدي خلالها الأعضاء اليمين الدستورية، ثم يتم انتخاب رئيس المجلس والوكيلين.ومن المقرر أن يبدأ المجلس في ممارسة اختصاصاته الدستورية والتشريعية عقب انعقاده.وطبقا للقانون واللائحة، والتي نصت على أن يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعى جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم، ويتلى فى جلسة افتتاح الفصل التشريعى، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".وتبدأ الجلسة بأداء هذا اليمين رئيس الجلسة والعضوين المعاونين ثم باقى الأعضاء عضوًا عضوا، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء، ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة، وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية، ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه، ويجوز أن يسمح المجلس فى المدة التى يقررها لكل مترشح، أن يُعَرِف بنفسه، إذا طَلب ذلك وتنتهى مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس.