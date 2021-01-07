محافظ القاهرة يهنئ العاملين وقيادات بالدولة بمناسبة عيد الميلاد

بعث اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة برقية تهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، إلى الدكتورة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج وفيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ واللواء شريف فهمي محافظ الإسماعيلية، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، سائلا المولى أن يديم على مصر الأمن والاستقرار وأن يعم السلام العالم وأن تظل مصر شامخة آمنة قوية بأبنائها وشعبها.كان تقدم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بأرق التهاني للأخوة المسيحيين من العاملين بمحافظة القاهرة وأبناء العاصمة بمناسبة إشراقة عيد الميلاد المجيد آملا من الله أن يحفظ مصر وأن تزول الجائحة التي يتعرض لها العالم وأن يديم على مصر وشعبها المحبة والإخاء وداعيا إياهم بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصًا على صحتهم وسلامتهم.