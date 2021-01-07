«سانت كاترين قيمة عالمية.. آذان وترانيم».. فيلم للآثاريين العرب

في ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام، يصدر الاتحاد العام للآثاريين العرب، برئاسة الدكتور محمد الكحلاوي، ممثلًا في المكتب الإعلامي للاتحاد، فيلمه الثاني في أقل من أسبوع "دير سانت كاترين قيمة عالمية استثنائية- آذان وترانيم"، وهو مادة علمية لخبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان، مدير المكتب الإعلامي، وتنفيذ وإخراج محمد ضياء الدين، مصور المكتب.وقال الدكتور محمد الكحلاوي، رئيس الاتحاد العام للآثارين العرب، إن هذا هو الفيلم الثاني في سلسلة أفلام وثائقية يصدرها الاتحاد تحت عنوان "دير سانت كاترين قيمة عالمية استثنائية"، وتضمن الأول عرضًا علميًا لأول مرة لتاريخ الدير وتفاصيل جدرانه الخارجية وإشارة للمنشآت الداخلية؛ من خلال المسقط الأفقي للدير وحقق نجاحًا باهرًا مما دفع للتعجيل بصدور الفيلم الثاني، وسيسهم الفيلم في الترويج للسياحة الروحية والثقافية وتنشيط السياحة الداخلية بمصر.وأكد الدكتور عبد الرحيم ريحان، مدير المكتب الإعلامي للاتحاد العام للآثاريين العرب، أن هذا الفيلم يمثل الجزء الثاني للفيلم السابق الذى صدر منذ أيام حتى يتعرف المشاهد على كل معالم الدير من الخارج والداخل، ويحمل هذا الجزء اسم "ترانيم وآذان" حيث سيستمتع المشاهد في رحلة روحانية تشعره بالراحة النفسية بتعانق ترانيم رهبان الدير وأجراس برج كنيسة التجلي مع الآذان بالجامع الفاطمي بالوادى المقدس، حيث "العليقة الملتهبة" التي ظلت مشتعلة بمعجزة إلهية، فلا النار أحرقت الشجرة ولا مائية الشجرة أطفأت النار، وتبدأ الرحلة بدق أجراس الكنائس وآذان الفجر وتنتهي بعد الغروب بظهور أنوار الدير الروحية والضوئية مرتديًا ثوب القداسة والجمال إيذانًا للزوار والحجاج ببدء الصعود إلى جبل التجلي الأعظم، حيث ناجى نبى الله موسى ربه وتلقى ألواح الشريعة انتظارًا لأجمل منظر شروق في العالم.وأوضح ريحان، أن الفيلم يتضمن تقنية مبتكرة حيث سيظهر الموقع المراد عرضه على المسقط الأفقي مع معلومة بسيطة يليها عرض تفاصيل الموقع، ما يتيح للمشاهد التجول في رحلة داخل الدير من خلال المسقط الأفقي، وفى بداية الفيلم عرضًا لتاريخ الدير وحكاية سانت كاترين.وتابع: "يليها معالم الدير الممثلة في كنيسة التجلي بمكوناتها (النارثكس) الذي أضيف في العصر الفاطمي وصالة الكنيسة المكونة من صحن أوسط وجناحين جانبين وكنائس جانبية، يليها الإيكونستاسس الحامل لأشهر أيقونات الدير وهيكل الكنيسة الذى يضم المذبح وفسيفساء التجلي أجمل وأقدم فسيفساء في العالم من القرن السادس الميلادى، وشرح لتفاصيلها وكنيسة العليقة الملتهبة التي أنشأتها الإمبراطورة هيلانة أم الإمبراطور قسطنطين في القرن الرابع الميلادي في حضن شجرة العليقة الملتهبة وتحوي مذبح دائري مقام فوق بلاطة رخامية تحدد الموقع الحقيقي للشجرة ومن يدخلها حتى الآن يخلع نعليه تأسيًا بنبي الله موسى".وأضاف ريحان أن الفيلم يعرض لمعالم الجامع الفاطمي ومعصرة الزيتون أسفل الجامع ومعالم الوادي المقدس الذي يشمل شجرة العليقة وبئر موسى، ومتحف الدير الذي أنشئ عام 2001 بعد تحويل قاعة ذخائر وأيقونات الدير القديمة" السكيفو فيلاكيون"، بعد ترميمها إلى قاعة عرض متحفي دائم تضم أيقونات الدير وأواني الدير المقدسة وملابس الرهبان ومخطوطات الدير.ومن أشهر المعروضات أيقونة السيد المسيح ضابط الكل القرن 6 ميلاديا والتوراة اليونانية الشهيرة "كودكس سيناتيكوس" والإنجيل السريانى "البالمبسست" والعهدة النبوية، كما يعرض لمعالم مكتبة الدير المكتبة الثانية على مستوى العالم من حيث مخطوطاتها بعد مكتبة الفاتيكان ومعرض الجماجم في وسط حديقة الدير.