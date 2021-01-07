إسرائيل تعرب عن صدمتها من الهجوم على الكونجرس

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جابي أشكنازي، إنه صدم برؤية الهجوم الذي تعرض له مبنى الكونجرس الأمريكي، الليلة الماضية، كما عبر عن إدانته بشدة لهذا الحادث.وقال وزير الخارجية الإسرائيلي: "منذ استقلالها، كانت أمريكا صديقتنا الكبيرة والصادقة، منارة للديمقراطية ودافعت عن قيم الحرية والعدالة والاستقلال"، مضيفًا "أنا متأكد من أن الشعب الأمريكي وممثليه المنتخبين سيعرفون كيف يصدون هذا الهجوم وسيواصلون الدفاع عن القيم، التي تأسست عليها الولايات المتحدة".وفي وقت سابق أعرب عدد من المسئولين الأوروبيين عن صدمتهم بالأخبار الواردة من واشنطن، مؤكدين على ضرورة التحلي بضبط النفس واحترام القانون في البلاد.تجدر الإشارة إلى أن مبنى الكونجرس الأمريكي تعرض لاقتحام من قبل مناصري الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بعد دعوة الأخير لهم إلى الاحتشاد اعتراضًا على نتيجة الانتخابات.