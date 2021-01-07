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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 16 سفينة حاويات وبضائع عامة

الخميس 07/يناير/2021 - 11:13 ص
ميناء دمياط
ميناء دمياط
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وذكرت هيئة ميناء دمياط - في بيان لها اليوم الخميس - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 16 ألفا و590 طنا تشمل: 6347 طن يوريا، و3270 طن مولاس، و2173 طن أسمنت، و4800 طن فوسفات.

وأوضحت الهيئة أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 33 ألفا و860 طنا تشمل: 15 ألف طن ذرة، و361 طن فول، و1808 أطنان كلوريد إيثيلين، و1813 طن أبلاكاش، و655 طن خشب زان، و7000 طن فول صويا، و5500 طن قمح، و1723 طن خردة.

‎ وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 638 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات، حاصلات زراعية، فواكه، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات، السعودية، الأردن، إيطاليا، أسبانيا، إنجلترا، مالطا، أمريكا، وألمانيا.

كما بلغ إجمالي عدد الحاويات الوارد 459 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 548 حاوية مكافئة، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 114 ألفا و760 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 62 ألفا و169 طنا.

وغادر قطار بحمولة إجمالية 1314 طن قمح متجها إلى صوامع شبرا، وقطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ 25 حاوية مكافئة متجها إلى الاسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3781 شاحنة.

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