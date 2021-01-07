روسيا تتجاوز 60 ألف وفاة بكورونا

سجلت روسيا 23541 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس، ما يرفع الإجمالي إلى ثلاثة ملايين و332142 حالة.وقال مركز إدارة أزمة كورونا في روسيا، إن الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفعت بواقع 506 وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يزيد الإجمالي على مستوى البلاد إلى 60457.