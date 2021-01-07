وقف القضايا الدولية خلال أسبوع.. قرقاش يكشف تفاصيل المصالحة مع قطر

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية "أنور قرقاش"، اليوم الخميس، إن الأزمة مع قطر لها جذور وهي ليست الأولى بل الأعمق ولم تأت من فراغ.وتابع قرقاش: "عبّرنا عن ثقتنا بدور السعودية في تمثيلها بشأن قطر وقبلنا بأي حل تراه الرياض، والإمارات ترى أن حل الأزمة مع قطر قرارا صحيحا لأبعاده الأقليمية والمحلية ونحتاج إلى بناء الثقة بين الدول الأربع وقطر ونفتح صفحة جديدة في تعزيز التضامن".واستطرد، أن الاتفاق مع قطر يرى مسارات ثنائية لمعالجة القضايا الثنائية بين الدول، ويتحدث عن إزالة إجراءات المقاطعة ووقف القضايا الدولية خلال أسبوع.يأتي هذا في أعقاب اتفاق المصالحة الخليجية بين قطر والرباعي بعد قطيعة تجازوت الثلاث سنوات.