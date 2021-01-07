بعد «فيسبوك» و«تويتر».. إجراء عاجل من «يوتيوب» ضدد ترامب

علي غرار تعليق تويتر حساب الرئيس الامريكي دونالد ترامب لمدة 12 ساعة، قامت شركة يوتيوب، التابعة لمجموعة ألفابت، أيضًا بحذف تسجيلا مصورا لترامب يوم الأربعاء واصل فيه تقديم مزاعم بلا سند بأن الانتخابات قد زُورت، بينما طالب المحتجين الذين اقتحموا مبنى الكونجرس بالانصراف.وقالت يوتيوب المملوكة لجوجل إن الفيديو ينتهك سياستها المناهضة للمحتوى الذي يزعم أن "تلاعبا واسع النطاق أو أخطاء قد غيرت نتيجة الانتخابات الأمريكية لعام 2020".وقيدت تويتر قدرة المستخدمين على إعادة نشر الفيديو "بسبب خطر العنف" بعدما حاول مئات المحتجين إجبار الكونجرس على تغيير خسارة الرئيس للانتخابات لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن. كما فرضت تويتر قيودا على تغريدة لاحقة لترامب زعم فيها مرة أخرى أنه فاز بالانتخابات.