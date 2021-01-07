النرويج: ترامب مسئول عن المشاهد «غير المقبولة» بواشنطن

وصفت رئيسة وزراء النرويج إيرنا سولبرج مشاهد اقتحام مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن بأنها "لا تصدق".وقالت سولبرج، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" الأربعاء - "هذا هجوم على الديمقراطية غير مقبول على الإطلاق.. هناك مسئولية كبيرة تقع على عاتق الرئيس ترامب لوضع حد لهذا".