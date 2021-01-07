النرويج: ترامب مسئول عن المشاهد «غير المقبولة» بواشنطن
الخميس 07/يناير/2021 - 06:08 ص
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وصفت رئيسة وزراء النرويج إيرنا سولبرج مشاهد اقتحام مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن بأنها "لا تصدق".
وقالت سولبرج، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" الأربعاء - "هذا هجوم على الديمقراطية غير مقبول على الإطلاق.. هناك مسئولية كبيرة تقع على عاتق الرئيس ترامب لوضع حد لهذا".
وقالت سولبرج، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" الأربعاء - "هذا هجوم على الديمقراطية غير مقبول على الإطلاق.. هناك مسئولية كبيرة تقع على عاتق الرئيس ترامب لوضع حد لهذا".