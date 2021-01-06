أحداث مثيرة فى "جمال الحريم".. وجه القمر دينا فؤاد تساعد نور للخلاص من لعنة الجن بالحلقة "18"

يواصل مسلسل الرعب والتشويق "جمال الحريم" نجاحه حلقة تلو أخرى، وتصدره نسب المشاهدة على شاشة قناة DMC، وشهدت الحلقة الـ 18 تصاعدا فى حدة أحداثها حيث اعترفت "نور" تجسدها النجمة اللبنانية نور، لـ "حنان" تجسدها وجه القمر دينا فؤاد بحرفية شديدة، أنها كانت على حق فى كل كلمة قالتها بخصوص المس، واعتذرت لها عن أنها لم تصدقها فى البداية وطلبت منها مساعدتها، مؤكدة أنها الوحيدة التى تستطيع التحدث معها، ولكن "حنان" دينا فؤاد أكدت لها أن الوحيد الذى يستطيع مساعدتها هو "إياد" حازم سمير وأن طريقها أصبح مختلف الآن، والحالة التى تمر بها تختلف عن حالتها فى البداية، ثم ذهبت إلى منزل "نور" وأكدت أن الإذن جاء لمساعدتها.وكشفت الأحداث أن السبب وراء ما يحدث لنور هي تعاويذ "سارة" ابنة "الموصيرى" وأنها تتفق مع "إياد" على توريط "نور" فى عملهما، ولكن "نور" تستمر فى العناد والمقاومة، ويتحايل "إياد" عليها ليورطها بشكل أكبر معه ويدعى أنه يتعرض للأذى من محاولة مساعدتها، وكشفت الحلقة أن "يوسف" خالد سليم يمر بأزمة صحية حيث سقط مغشيا عليه على إثر مشادة كلامية مع والده وشقيقته وهو يلقى باللوم على والده فى وفاة والدته.ونجحت وجه القمر دينا فؤاد، فى تقديم شخصية "حنان" ببراعة شديدة، واتقان كبير، وابدعت فى الدور رغم صعوبته، حيث أشاد الجمهور بامساكها بتفاصيل الشخصية، وابداعها فيها حتى أنها صارت حديث مواقع التواصل الاجتماعى بسبب تميزها واختلافها فى أداء شخصية "حنان".ويحقق مسلسل "جمال الحريم" نسب مشاهدة عالية على قناة DMC كما يتصدر ترند "جوجل" عقب انهاء كل حلقة، وأيضا سبق وتصدر ترند تويتر، ويعد المسلسل من الأعمال المميزة والمختلفة، ويشارك فى بطولته نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.ويذاع المسلسل على قناة DMC فى الساعة السابعة والنصف مساء، والثالثة صباحا، والثانية عشرة والنصف ظهرا، كما يذاع على قناة دى ام سى دراما فى الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة إلا ربعا عصرا، ويذاع على قناة ام بى سي 4 فى الساعة 9 مساء والخامسة صباحا والثالثة والربع عصرا.