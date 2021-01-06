الجيش الليبي وقوات الوفاق يتبادلان 31 أسيرًا ضمن معارك طرابلس

أفادت مصادر ليبية، اليوم الأربعاء، بتبادل الأسرى بين القوات التابعة لحكومة الوفاق، والجيش الوطني الليبي تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة "5+5 " المشكلة من الطرفين.وأوضحت المصادر ذاتها أنه تم تسليم 23 عنصرا من قوات الجيش مقابل 8 عناصر من قوات الوفاق وذلك في مدينة الشويرف، وفق قناة "العربية".وأشارت المصادر إلى أنه جرت ترتيبات لتبادل المزيد من المحتجزين بين الجيش والوفاق خلال الأيام المقبلة.وكانت العملية الأولى لتبادل الأسرى، التي تمت في 25 ديسمبر الماضي، في منطقة الشويرف غرب البلاد، تسلم خلالها الجيش الوطني 33 أسيرًا مقابل 15 أسيرًا من قوات الوفاق، ينحدر أغلبهم من مدن الزاوية، وصبراتة، وطرابلس، وصرمان، وتاجوراء.وتشكل عمليات تبادل الأسرى بين طرفا الصراع الليبي، أحد مخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية 5+5 التي تتعلق بمعالجة القضايا الإنسانية، التي ترتبت على الصراع العسكري بين الطرفين خلال السنوات الأخيرة، في معارك طرابلس وفي مقدمتها تبادل الأسرى والمخطوفين والجثامين.