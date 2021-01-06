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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل مشتبهين اثنين برصاص الشرطة الإندونيسية فى مداهمة

الأربعاء 06/يناير/2021 - 04:55 م
جريدة الدستور
أش أ
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قُتل مشتبهان بهما برصاص شرطة مكافحة الإرهاب بإندونيسيا يُعتقد أنهما على صلة بالهجوم الانتحاري الذي استهدف كاتدرائية جنوبي الفلبين، فيما تم إلقاء القبض على 18 آخرين.

وأوضح متحدث باسم الشرطة الإندونيسية أحمد رمضان - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم الأربعاء: أن الشرطة أطلقت الرصاص على المشتبهين بهما بعد مقاومتهما الاعتقال بالتلويح بمنجل وببندقية صيد خلال مداهمة لمنزل بمدينة ماكاسر عاصمة محافظة سولاوسي الجنوبية.

وقال رمضان إن المشتبهين بهما كانا على صلة بجماعة متشددة محظورة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي معروفة باسم "أنشاروت الدولة" ومسئولة عن تنفيذ سلسلة من الهجمات في إندونيسيا، ومتورطان في إرسال أموال للمفجرين الانتحاريين بحادث الكاتدرائية في عام 2019، والذي أسفر آنذاك عن مصرع 23 شخصًا وإصابة نحو 100 آخرين.

وأشار إلى أن الشرطة الإندونيسية تمكنت أيضًا من إلقاء القبض على 18 عنصرًا آخرين من الجماعة المحظورة، من بينهم شخص نُقل إلى المستشفى إثر الإصابة بجروح من جراء إطلاق النار.

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