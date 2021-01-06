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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كاتبة تركية: أردوغان يخلق أجواء حرب لتبرير حبس معارضيه

الأربعاء 06/يناير/2021 - 01:15 م
أردوغان
أردوغان
هدير سند
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قالت الكاتبة التركية المعارضة والناشطة الحقوقية "أسلي أردوغان" أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصبح خبيرًا في خلق أجواء الحرب لتبرير سجنه المعارضين في كل مرة تنخفض فيها شعبيته.

وأضافت، في حوار نشره موقع "مورنينج ستار أونلاين" عن تجربتها في السجن والحياة في المنفى: "ألتقي بالأتراك في المنفى أكثر مما كنت ألتقي به في اسطنبول". واردفت قائلة "نحن إما في السجن أو خارج حدود تركيا. لقد غادر جميع أصدقائي في تركيا أو تم اعتقالهم، ولا يمكن لمن ليسوا في السجن حاليًا المغادرة بسبب فرض حظر السفر.

وذكرت في حوارها إنه تم اعتقال ما يقرب من 40 ألف شخص بتهم سياسية كل عام في تركيا منذ عام 2016، وقالت " مع ازدياد عدد الضحايا يفقد الناس تعاطفهم معهم، بينما تصبح المأساة الإنسانية قصة قديمة، تتكرر كثيرًا، كما يجعل الخوف معظم الناس يعرّفون أنفسهم بالسلطة وليس بضحاياها".

وتابعت قالت أسلي، التي تعيش في المنفى في برلين، ان وضع السجون في تركيا مزري للغاية، فالسجناء لا يحصلون على اي رعاية صحية، ومع ذلك فإن السلطات تظل صامتة تمامًا بشأن انتشار فيروس كورونا بين السجناء.

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