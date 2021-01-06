إيران: قادرون على تخصيب «اليورانيوم» بنسبة تصل إلى 60%

أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، اليوم الأربعاء، أن إيران قادرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل من 40% إلى 60%.وأكد كمالوندي، أن الإمكانية في مجال الصناعة النووية متوفرة في البلاد لإنتاج اليورانيوم المخصب والوصول لهذه النسبة.وأشار المسؤول الإيراني، إلى أن الأمر يرجع للبرلمان، والذي قرر زيادة نسبة التخصيب إلى 20% في منشأة فوردو.وبدأت طهران إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20% منذ مساء الإثنين، وفق ما أكد كمالوندي، الثلاثاء.وقال كمالوندي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي: "قرابة الساعة السابعة من مساء الإثنين، 15:30 بتوقيت جرينتش، بلغنا مستوى 20%".يأتي ذلك فيما نقلت وكالة أنباء "فارس" عن مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي قوله، إن إيران اتخذت قرارها للعيش اقتصاديًا بدون الاتفاق النووي، مؤكدًا أنه "لا تفاوض من جديد حول الاتفاق النووي ولا أي قضية أخرى خاصة بالصواريخ".