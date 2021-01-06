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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الأسهم الأوروبية ترتفع مع انتعاش آمال التحفيز الأمريكى

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:33 ص
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
وكالات
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ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، وربحت القطاعات الشديدة التأثر بالاقتصاد، مثل الطاقة والبنوك مع ترقب المستثمرين فوز الديمقراطيين فى انتخابات الإعادة المهمة في جورجيا على معقدين بمجلس الشيوخ الأمريكى، مما قد يقود لتحفيز مالي أكبر.

وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.4 بالمائة، بينما تقدم المؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني 0.8 بالمائة والمؤشر داكس الألماني 0.3 بالمائة.

وارتفعت أسهم «بي.بي» و«رويال داتش شل» و«توتال»، مع صعود أسعار النفط لتسجل أعلى مستوى منذ فبراير 2020 بعد تعهد السعودية بخفض الإنتاج أكثر مما هو متوقع فى اجتماع من منتجين حلفاء لها.

وتقدمت البنوك 2.5 بالمائة، بينما صعدت أسهم الشركات المرتبطة بالدورة الاقتصادية، مثل شركات صناعة السيارات والتأمين أكثر من واحد في المائة.

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