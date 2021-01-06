رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التخطيط» تبحث التعاون بين المستثمرين الكوريين والصندوق السيادي

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:06 ص
هاله السعيد
هاله السعيد
أميرة ممدوح
طباعة
استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، بمقر ديوان عام الوزارة، بحضور السفير حازم خيرت، مدير عام العلاقات الدولية والمشرف على مكتب التعاون الدولي بالوزارة.

وفى بداية اللقاء تقدم السفير الكوري بالتهنئة للدكتورة هالة السعيد على اختيارها أفضل وزير عربي في جائزة التميز الحكومي العربية.

وخلال الاجتماع تم استعراض أهم ما تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كما تم استعراض عناصر رؤية مصر 2030 وأهم جهود الدولة المصرية في التعامل مع جائحة كورونا ونجاح مصر في تحقيق نمو اقتصادي إيجابي في ظل الأزمة.

كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة عمل صندوق مصر السيادى، وأكدت على سعى الصندوق لبناء شراكات مع القطاع الخاص المصرى والأجنبى، ودعت المستثمرين الكوريين للتعاون مع الصندوق في مجالات عدة وأهمها توطين الصناعات التكنولوجية.

وأكدت تقدير مصر للتجربة الاقتصادية الكورية وتطلعها لتعميق التعاون في المجال الاقتصادي وتبادل الخبرات في كل المجالات.

من جانبه، أكد السفير الكورى على تقدير كوريا لما حققته مصر من نجاح واضح في التعامل مع أزمة كورونا وتحقيقها نموًا إيجابيًا خلال العام الماضى، وكذلك حرص بلاده على التعاون مع مصر في كل المجالات؛ وخصوصًا أن هناك تفاهم كبير وتواصل مستمر بين القيادة السياسية في البلدين، فضلًا عن قصص النجاح الواضحة للشركات الكورية في مصر، مشيرًا إلى أن بلاده ترغب في زيادة قصص النجاح تلك وزيادة الاستثمارات في مصر بما يتناسب مع البلدين.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

محمد الشرقاوي.. اختار اسمه عرفانًا بجميل مكتشفه واعتزل الفن بسبب الزعيم

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 6-1-2021

رسميا.. إطلاق موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

الصور

image description

محافظ دمياط تقود حملة تفتيشية على المطاعم والكافيتريات بفارسكور

image description

وزيرة الهجرة: نعمل على الترويج للاستثمار في السويس (صور)

image description

دمياط تناقش خطة وآلية تنظيم إعلانات الطرق

image description

محافظ دمياط تتابع العمل في طريق صلاح سالم

image description

تخصيص 3 مدارس لصرف المعاشات منعًا للتكدس بدمياط

الأكثر قراءة

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

تصادم 6 سيارات بطريق الساحل الشمالى بمطروح (صور)

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر

استعلم عن الإجازات الرسمية في مصر 2021.. رابط موقع رئاسة الجمهورية

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

الهند تكثف جهودها لاحتواء تفشي إنفلونزا الطيور

تايوان تفتتح 2000 غرفة حجر صحي مركزية

كيف تجعل صوتك مسموعًا خلال ارتداء الكمامة؟

4 نصائح للتغلب على الكسل وممارسة التمارين في الشتاء

أيام زمان

حكاية الراقصة التى دفعت يوسف وهبى لإدمان الكوكايين والإفلاس

محمد الشرقاوي.. اختار اسمه عرفانًا بجميل مكتشفه واعتزل الفن بسبب الزعيم

بشارة واكيم.. مسيحى حفظ القرآن وتمرد على أسرته من أجل الفن

منير مراد.. تسببت وفاة السادات في حضور شخصين فقط لجنازته

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
شهادة رئيس الطائفة الإنجيلية فى البابا كيرلس السادس
منى رجب
الرئيس وأبناؤنا.. ودور المرأة المصرية
ثروت الخرباوي
عبدالناصر وبريطانيا و«الإرهابية»
ماجد حبته
قمة النوايا الطيبة!
المزيد

الثقافة

«أمكنة تلوح للغريب» أحدث إصدارات الكاتب باسم فرات

عبد الدايم: مصر نموذجا للتسامح ومثالا لوحدة النسيج الوطني

اليوم.. «ابني قائد مسئول» بمكتبة مصر العامة

رشا يحيى تقدم موسيقى من الشرق والغرب بساقية الصاوى