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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

4 نصائح للتغلب على الكسل وممارسة التمارين في الشتاء

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:13 ص
الرياضة في الشتاء
الرياضة في الشتاء
وكالات
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دائمًا ما يصاحب الشتاء المهمة الأصعب لترك دفء الفراش والغطاء والذهاب للركض، وطالما تتراجع درجات الحرارة يبدأ أكثر الأشخاص تحمسًا للرياضة بالتواني، إذا كنت تعاني للحفاظ على جدول التمارين الذي تفوقت فيه خلال أشهر الصيف، فأنت لست بمفردك.

ورغم أن الجو بارد فإنه وقت مناسب لتبني جدول تمارين صارم، وفيما يلي بعض الخطوات التي يمكن أن تكون مفيدة:

- احصل على المستلزمات الملائمة:

رغم أن هذه يمكن أن تبدو أكثر نصيحة عادية ولكنها ذات أثر كبير، فالقفازات وعصابة الرأس لتغطية الأذنين سوف يقللان خطر الإصابة بنوبة برد، بحسب موقع هندوستان تايمز.

- تحديد الهدف:

التركيز على هدف هو العنصر الرئيسي على إبقاء الدافع، ويجب تحديد أهداف للياقة البدنية وتذكير نفسك بكيف سوف تشعر عند الانتهاء من الكيلومترات المحددة.

- اعثر على صديق لممارسة التمارين:

مع الأصدقاء تصبح الأمور أسهل حتى إذا كان ذلك يعني الركض أو الهرولة في الصباح، ويمكن بعد ذلك الدردشة أو الاستمتاع بكوب من الشاي.

- اجعل الأمور ممتعة:

تقول ناميتا بيبارايا معلمة اليوجا والأيورفيدا (الطب البديل) ومؤسسة "يوجاناما": "تذكر دائمًا أن تكون التمارين متنوعة لتشمل تدريب وزن الجسم القوة أو ممارسات التأريض مثل هاثا يوجا"، والتأريض هو ممارسة ربط الجسم بالأرض عن طريق لمس الجلد بمادة موصلة مثل العشب أو الرمل.

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