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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة المتهمة بسرقة قرط ذهبي من طفلة الخانكة للجنايات

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:06 م
المتهمة
المتهمة
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة الخانكة بإحالة المتهمة بسرقة حلق ذهبى من آذن طفلة داخل حضانة بمنطقة الخانكة لمحكمة الجنايات.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمة على علم بأن عدد الأطفال بالحضانة كبير جدًا وليسوا بمعرفة بكل أولياء الأمور وشاهدت أكثر من طفلة من قبل فى طريقهن للحضانة ويرتدين أقراط ذهبية ثقيلة الوزن لذلك غمر فى ذهنها الدخول إلى الحضانة والادعاء بأنها ولية أمر أى طفلة.

أضافت:"أخبرتهم أمام البوابة بأنها ولية أمر ودخلت الى إحدى الفصول وقمت بحمل طفلة صغيرة ترتدي قرطًا ذهبيًا وفور خروجي وأثناء محاولتي خلعه من أذنيها صرخت الطفلة، فانتبه من حولى بما أفعله فشكوا فى أمرى وطلبوا تحقيق الشخصية وتأكدوا أنني ليست والدتها".

كما أقرت المتهمة بأن كل هدفها هو سرقة الحلق الذهبي وليس خطف الطفلة، مؤكدة بأنها قامت بخلع الحلق بجانب الحضانة لتركها بعد خلع حتى لا تبعد الطفلة عن محيط الحضانة.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الخانكة تفيد بقيام سيدة بمحاولة سرقة قرطاج ذهبي من أذن طفلة داخل حضانة بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة البلاغ وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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