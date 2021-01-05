زراعة 3 آلاف فدان نخيل ومحاصيل بمشروع الجمعية الشرعية في الوادي الجديد

أكد الشيخ محمد أحمد رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية بالداخلة، أن المشروع المقام على مساحة 3000 فدان وقف خيري تحت إشراف الجمعية، يستهدف زراعة 240 ألف نخلة بطريق المطار بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.وبدأ العمل فعليا منذ 4 أشهر تم خلالها حفر 5 آبار، وزراعة 5500 نخلة، وزراعة 32 فدان قمح، وتركيب طاقة شمسية بقدرة 150 حصان على 3 آبار، وجار تركيب طاقة شمسية وطلمبات غاطس لـ 2 بئر، كما يتم تجهيز الأرض لزراعة 3000 نخلة خلال الشهر القادم، وزراعة 25 فدان لزراعة محصول الذرة.وأضاف رئيس مجلس إدارة الجمعية، أنه تم بناء 5 مبانى استراحات ومسجد ومخزن بمقر المشروع، مؤكدا أن ربح المشروع يعود على الأيتام والفقراء والأرامل والمرضى والأكثر احتياجا، إلى جانب توفير فرص عمل لعدد كبير من الشباب، ويعتبر هذا المشروع بجانب الأعمال الخيرية التي تقوم بها الجمعية منذ نشأتها.