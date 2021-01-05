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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

محاكمة عاطل زور «كارنيه» منسوب لـ «الداخلية» في عين شمس

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 01:57 م
محاكمة عاطل
محاكمة عاطل
حسام التمساح
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أمرت نيابة عين شمس الجزئية، اليوم الثلاثاء، بإحالة عاطل إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بتزوير كارنيه منسوب لوزارة الداخلية وسرقة المواطنين بالإكراه.

و تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة عين شمس بشارع محمود حسن بدائرة القسم تمكنوا من ضبط "س.ع.ا" 48 سنة، عاطل، ومقيم دائرة قسم شرطة المطرية، والسابق اتهامه في 4 قضايا أخرهم 1343 لسنة 2013 السلام ثان سرقة بالإكراه.

وبتفتيشه عثر بحوزته على (سلاح ناري - طبنجة صوت معدلة عيار 9مم، بدون طلقات، وكارنيه منسوب صدوره لوزارة الداخلية، موظف مدني، مزور).

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها في وقائع السرقة، وأقر بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص في سرقة متعلقات المواطنين عقب استيقافهم وتفتيشهم منتحلا صفة رجل شرطة، وأضاف، أنه ارتكب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشاده ضبط كافة المبالغ المالية المستولى عليها بمسكنه، كما تم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميله "ر. هـ. ل"، 28 سنة، صاحب محل هواتف محمولة.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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