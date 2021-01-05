المسرح القومي يفتتح 2021 بعرض «المورستان»

كشف الفنان إيهاب فهمي مدير المسرح القومي عن استعدادات قوية يقيمها المسرح القومي بالعتبة خلال الفترة الحالية، وذلك من أجل تقديم عدد من العروض المسرحية المختلفة التي كان قد تم التجهيز لها مع نهاية العام الماضي 2020.وقال فهمي في تصريحات لـ "الدستور" اليوم الثلاثاء، إن المسرح القومي بصدد إعلان موعد عرض مسرحية المورستان والتي يتم عمل البروفات بها بشكل مكثف تمهيدا لافتتاحها في الأسبوع الأخير من شهر يناير الجاري.وأشار فهمي إلى أن العرس المسرحي المورستان هو العرض الأول ضمن عروض أخرى سوف يتم الإعلان عنها تباعا، لافتا إلى أن العرض من إخراج المخرج الكبير سمير العصفوري ومن بطولة النجمة سميحة أيوب والفنان أشرف عبد الغفور وآخرين.