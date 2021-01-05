كاتب تركي: تعهدات أردوغان بالإصلاح الاقتصادي والقضائي «حبر على ورق»

قال الكاتب التركي جنكيز أكتار، إنه من الصعب تغيير الاستبدادية والشمولية التي تدير بها الحكومة التركية زمام الأمور في البلاد، مضيفا أن تصريحات الحكومة حول إصلاح الاقتصاد والقضاء "واهية" لن يتم عمل أي منها.وتابع أكتار، في مقاله بموقع "أحوال"، أن الأنظمة الشمولية مثل تلك التي تديرها تركيا لا يمكن إصلاحها، وفقًا لذلك، لا يتحولون أبدًا إلى ديمقراطيات، لأن الأنظمة الشمولية مزدحمة بعدد لا يحصى من الأفعال غير القانونية والمناهضة للدستور والعدائية التي لا يمكن أن تجرؤ على تحمل المسؤولية والقضاء على مرتكبيها، سواء كان ذلك في الوطن أو في الخارج".وتابع: "من شأن الإصلاحات الجادة والمتعمقة أن تعكس الوضع الحالي في عدد لا يحصى من الأمور التي تتراوح من الأحكام القضائية إلى عمل المؤسسات العامة الكبرى كما أن شرط البقاء في السلطة هو زيادة الضغط وليس تقليصه من خلال الإصلاحات".