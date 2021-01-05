رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس نادي الإسماعيلي السابق يعلن تعافيه من كورونا: انزاحت الغمة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:37 ص
العميد محمد أبوالسعود
العميد محمد أبوالسعود
الإسماعيلية - مصطفى دياب
طباعة
أعلن العميد محمد أبوالسعود، رئيس نادي الإسماعيلي، اليوم الثلاثاء، تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وكتب أبوالسعود عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بفضل الله وعونه ودعوات أهلي وأصدقائي وحبايبي انزاحت الغمة وأزال الله الفيروس القاتل كورونا من جسمي بعد معاناة 15 يوما وإذ أسجد لله شكرا على أن أعانني وحده على تحمل هذا الفيروس القاتل وأخرجه من داخلي بلا أطباء حيث إنني علمت بإصابتي به بعد أن أخرجه الله من جسمي بدعواتي ودعوات أصدقائي وأحبابي".

وأضاف: "أشكر جميع أصدقائي داخل وخارج مصر على اتصالاتهم المتكررة للاطمئنان والآن فقط بعد آخر التحليلات أشكر الله واطمئن الجميع علي التعافي تماما من هذا الفيروس القاتل والذي منعني أن أحضر دفن الصديق الغالي أسامه عبدالمنعم الذي انفطر قلبي عليه عندما علمت بخبر وفاته أسكنه الله الجنة وثبته عند السؤال إن شاء الله".

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

حقيقة إيقاف مدير مستشفى استغاث من نقص الأكسجين

وزيرة الصحة تستعرض جهود مواجهة كورونا وآليات العزل المنزلى للمصابين

وزير الخارجية يتوجه للسعودية لحضور القمة الخليجية الـ41

السعودية وقطر تتفقان على فتح المجال الجوي والحدود البرية والبحرية

الصور

image description

للتأكد من توافرها.. محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية بالمحافظة

image description

«مياه أسيوط» تفتتح مركز خدمة العملاء السابع على مستوى المحافظة

image description

تنفيذ مجمع خدمات مركزية بجامعة أسيوط

image description

بتكلفة 100 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف المطيعة

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ

الأكثر قراءة

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

وزير الخارجية يتوجه للسعودية لحضور القمة الخليجية الـ41

وزيرة الصحة تستعرض جهود مواجهة كورونا وآليات العزل المنزلى للمصابين

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

الإمارات تطبق إجراءات جديدة للتصدي لكورونا

السعودية تتيح التسجيل «أون لاين» للحصول على لقاح «كوورنا»

طرق تفادي العدوى بكورونا من شخص مصاب في المنزل

تقرير: الأشهر الـ10 الأخيرة تمحو 21 عامًا من تطور السفر الجوى

أيام زمان

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

«أم كلثوم حاربتنى».. اعترافات نور الهدى عن معاركها مع فنانات مصر

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحسينية.. لندن أم واشنطن؟!
لواء.حمدى البطران
حكامنا المصريون
القس. رفعت فكرى
فى ذكرى رحيل سمير سيف
لواء. محسن الفحام
الإرهاب المتحور
المزيد

الثقافة

«كقطة تعبر الطريق».. رواية لحاتم حافظ عن «المصرية اللبنانية»

«‎أبوكب»: الكاريكاتير فى مواجهة الإعلام المعادي.. أولى فعاليات 2021

كتاب جديد يرصد قصص مرضى غيروا حياة أطباءهم للأبد

«وقفية الخط العربي» مشروع جديد لمؤسسة «القلم»