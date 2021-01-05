رئيس نادي الإسماعيلي السابق يعلن تعافيه من كورونا: انزاحت الغمة

أعلن العميد محمد أبوالسعود، رئيس نادي الإسماعيلي، اليوم الثلاثاء، تعافيه من فيروس كورونا المستجد.وكتب أبوالسعود عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بفضل الله وعونه ودعوات أهلي وأصدقائي وحبايبي انزاحت الغمة وأزال الله الفيروس القاتل كورونا من جسمي بعد معاناة 15 يوما وإذ أسجد لله شكرا على أن أعانني وحده على تحمل هذا الفيروس القاتل وأخرجه من داخلي بلا أطباء حيث إنني علمت بإصابتي به بعد أن أخرجه الله من جسمي بدعواتي ودعوات أصدقائي وأحبابي".وأضاف: "أشكر جميع أصدقائي داخل وخارج مصر على اتصالاتهم المتكررة للاطمئنان والآن فقط بعد آخر التحليلات أشكر الله واطمئن الجميع علي التعافي تماما من هذا الفيروس القاتل والذي منعني أن أحضر دفن الصديق الغالي أسامه عبدالمنعم الذي انفطر قلبي عليه عندما علمت بخبر وفاته أسكنه الله الجنة وثبته عند السؤال إن شاء الله".