أمن القليوبية يفتش عن «اللمبي».. والتهمة طعن أمين شرطة

تجري أجهزة الأمن بالقليوبية تحرياتها للتوصل إلى هوية سائق «توكتوك» طعن أمين شرطة أثناء تأدية عمله بمنطقة كفر الجزار ببنها وبصحبته اثنين آخرين.وأوضحت التحريات أنه حال قيام أمين الشرطة باستيقاف مركبة «توكتوك» بدون لوحات، قام قائد المركبة ويدعى «م. ع. 20 سنة» وشهرته «اللمبي» عاطل مقيم بكفر الجزار دائرة المركز ومعه اثنين أخرين بالتشاجر مع أمين الشرطة، ثم قام المتهم باستخراج «مطواة» وتسبب في جرح شبه نافذ بالجانب الأيسر لأمين الشرطة.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد قيام سائق «توكتوك» بطعن أمين شرطة بمرور القليوبية بمنطقة كفر الجزار.انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتبين أنه أثناء شن حملة مرورية بمنطقه كفر الجزار حاول أمين شرطة استيقاف «توكتوك» فقام سائقه بطعنه وفرا هاربا وتم نقل المصاب إلى المستشفى وجاري ضبطه.وتكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها للقبض على سائق التوكتوك وتم نقل المصاب إلى مستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بضبط وإحضار المتهم والاستعلام عن حالة المصاب.