تدشين الجهاز العربي للتسويق بمجلس الوحدة الاقتصادية

أعلن السفير محمد الربيع، أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية تدشين الجهاز العربي للتسويق الذي يعمل في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، برئاسة المهندس أشرف رشاد.يأتي الإعلان عن تأسيس الجهاز العربي للتسويق تنفيذًا لتطلعات القيادات العربية إلى التلاحم في ضوء التكاتف من أجل وجود منتج عربى قادر على المنافسه وغزو الأسواق العالمية بكل جدارة واقتدار حيث يسعى الجهاز العربي للتسويق إلى تذليل العقبات وفتح أسواق جديدة للمنتجات العربية.كما أكد أشرف رشاد، رئيس الجهاز العربي للتسويق، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، أن تفعيل دور الجهاز من خلال أهدافه واختصاصات محددات نجاحه نحو تحديث القاعدة الصناعية للمشروعات العربية المشتركة سواء القائمة أو المستهدفة وتحقيق زيادة ملموسة في الإنتاج بالقطاعات وسد احتياجات الدول العربية.