كوشنير يغادر واشنطن ويتجه للسعودية لتوقيع اتفاق إنهاء الأزمة الخليجية

غادر جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واشنطن، اليوم في طريقه إلى ‎السعودية للمشاركة في التوقيع على اتفاق إنهاء الأزمة الخليجية، ذلك حسب مصادر أمريكية.وكان مسئول كبير بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال في وقت سابق اليوم، إنه تم التوصل إلى انفراجة في النزاع بين قطر والسعودية وبلدان أخرى والتوقيع غدا الثلاثاء على اتفاق لإنهاء الخلاف.وأوضح المسئول بإدارة ترامب أن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير ساعد في التفاوض على الاتفاق بين السعودية وقطر، وسيحضر مراسم التوقيع على الاتفاق، وذلك وفق وكالة رويترز.وأكد الأمير محمد بن سلمان ‏ولي العهد السعودي، في وقت سابق اليوم أن قمة مجلس التعاون المقبلة ستكون قمة جامعة للكلمة وموحدة للصف.