رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الابراشي اليوم

الإثنين 04/يناير/2021 - 08:00 م
وائل الابراشي
وائل الابراشي
نعمات مدحت
طباعة

تفاصيل الحالة الصحية الاعلامى وائل الابراشي اليوم، أصيب خلال الفترة الماضية عدد كبير من الفنانين والإعلاميين والكتاب بفيروس كورونا المستجد، مما أدى إلى شفاء البعض، وعدم استقرار الحالة الصحية للبعض الآخر، ويرغب الجمهور من محبى أهل الفن والإعلام في معرفة الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبرشي يوميا وبصفة مستمرة، بالسؤال عنه عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الحالة الصحية الاعلامى وائل الابراشي اليوم

حيث خرجت معدة برنامج وائل الإبراشي، فاطمة قنديل بتصريحات رسمية تفيد أنه في حالة مستقرة حتى الآن، ولم يحدد الأطباء موعد خروجه من العناية المركزة، بمستشفى زايد التخصصي، وأنه منذ أن دخل المستشفى وحالته الصحية مستقرة، في رسالة منها لطمأنة الجمهور.

 

إلا أنه خرج مصدر طبي بتصريحات لأحد المنصات الإخبارية،  تؤكد عدم استقرار حالة الإبراشي الصحية ودخوله العناية المركزة خلال هذه الأيام، ويخضع للملاحظة الطبية.

 

من جانبها، خرجت أسرة الإبراشي عبر صحفته الرسمية على صفحة التواصل الاجتماعي تناشد المواطنين بتحرى الدقة في المعلومات التي تنشر، وعدم بث معلومات مغلوطة حيث أشيع بعدم استقرار حالته ووفاته، مؤكدة هلى الدعاء له من جانب المواطنين.

تفاصيل إصابة وائل الإبراشي بفيروس كورونا

ويشار إلى أن الإبراشي أصيب الأسبوع الماضي بفيروس كورونا المستجد"كوفيد 19" الذي اجتاح العالم بداية من 2020، وأدى إلى توقفه عن تقديم برنامج "التاسعة" على قناة مصر الأولى، وتم نقله إلى العناية المركزة، الأربعاء الماضي، بينما قامت الإعلامية نجوى إبراهيم بتقديم البرنامج لمدة أسبوع، وأصيبت هى الأخرى بفيروس كورونا، إلا أن حالته الصحية مستمرة وتخضغ للعلاج داخل منزلها.

اقرأ ايضا:
تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

ماذا حدث في الحسينية وزفتى؟.. الحكومة تكشف عن التفاصيل وعدد الوفيات

«مصر بها أثرياء ومشاهير يتمنوكي».. قصة علاقة جمعت ميرفت أمين بتاجر مخدرات

تخفيض 20% على تذاكر «مصر للطيران» بمناسبة بطولة كأس العالم لكرة اليد

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

الصور

image description

بتكلفة 100 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف المطيعة

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ

image description

محافظ أسيوط يتفقد تطوير 3 قرى في أبوتيج

image description

محافظ دمياط تفتتح عيادات جراحات الأسنان

image description

حملات دورية على المنشآت العامة والخاصة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بأسيوط

الأكثر قراءة

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

لبنان يعلن الإغلاق التام حتى الأول من فبراير لمواجهة كورونا

الإسكندرية تحذر من شبورة مائية: تصل إلى حد الضباب

تسريب يفضح تورط الإخوان في إثارة الفزع بواقعة زفتى والحسينية

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

موسكو تُهاجم واشنطن بسبب قانون مكافحة المنشطات: «مسيّس»

خبراء: متغير كورونا الجديد قد يجعل احتواء الجائحة أكثر صعوبة

كوريا الجنوبية تسجل أول تراجع سكاني في تاريخها

حريق في أستراليا يهدد حياة السكان والمنازل قرب بيرث

أيام زمان

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

«مصر بها أثرياء ومشاهير يتمنوكي».. قصة علاقة جمعت ميرفت أمين بتاجر مخدرات

ومن العشق ما قتل.. كيف دفع الحب الأول ناهد شريف للانتحار؟

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
حكامنا المصريون
القس. رفعت فكرى
فى ذكرى رحيل سمير سيف
لواء. محسن الفحام
الإرهاب المتحور
ماجد حبته
الحسينية.. لندن أم واشنطن؟!
المزيد

الثقافة

«كقطة تعبر الطريق».. جديد حاتم حافظ عن المصرية اللبنانية

«أحلام الأدب».. قراءة لسيرة الأحلام في النصوص المقدسة

مركز الحرية يدعو السكندريين للمشاركة في تقرير حالة الإبداع

«الفنون التشكيلية» يطرح معرض الفنان أحمد القط للمشاهدة الإلكترونية