آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الابراشي اليوم

تفاصيل الحالة الصحية الاعلامى وائل الابراشي اليوم، أصيب خلال الفترة الماضية عدد كبير من الفنانين والإعلاميين والكتاب بفيروس كورونا المستجد، مما أدى إلى شفاء البعض، وعدم استقرار الحالة الصحية للبعض الآخر، ويرغب الجمهور من محبى أهل الفن والإعلام في معرفة الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبرشي يوميا وبصفة مستمرة، بالسؤال عنه عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الحالة الصحية الاعلامى وائل الابراشي اليوم

حيث خرجت معدة برنامج وائل الإبراشي، فاطمة قنديل بتصريحات رسمية تفيد أنه في حالة مستقرة حتى الآن، ولم يحدد الأطباء موعد خروجه من العناية المركزة، بمستشفى زايد التخصصي، وأنه منذ أن دخل المستشفى وحالته الصحية مستقرة، في رسالة منها لطمأنة الجمهور.

إلا أنه خرج مصدر طبي بتصريحات لأحد المنصات الإخبارية، تؤكد عدم استقرار حالة الإبراشي الصحية ودخوله العناية المركزة خلال هذه الأيام، ويخضع للملاحظة الطبية.

من جانبها، خرجت أسرة الإبراشي عبر صحفته الرسمية على صفحة التواصل الاجتماعي تناشد المواطنين بتحرى الدقة في المعلومات التي تنشر، وعدم بث معلومات مغلوطة حيث أشيع بعدم استقرار حالته ووفاته، مؤكدة هلى الدعاء له من جانب المواطنين.

تفاصيل إصابة وائل الإبراشي بفيروس كورونا

ويشار إلى أن الإبراشي أصيب الأسبوع الماضي بفيروس كورونا المستجد"كوفيد 19" الذي اجتاح العالم بداية من 2020، وأدى إلى توقفه عن تقديم برنامج "التاسعة" على قناة مصر الأولى، وتم نقله إلى العناية المركزة، الأربعاء الماضي، بينما قامت الإعلامية نجوى إبراهيم بتقديم البرنامج لمدة أسبوع، وأصيبت هى الأخرى بفيروس كورونا، إلا أن حالته الصحية مستمرة وتخضغ للعلاج داخل منزلها.