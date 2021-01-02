حقيقة وفاة الإعلامى وائل الإبراشى

قال الإعلامى عمرو أديب، إنه قام بالاتصال بالإعلامى الكبير وائل الإبراشي، الذى قال إنه تم نقله ف سيارة إسعاف إلى أحدى المستشفيات، ولم يتمكن من الحديث على الهواء.وأضاف «أديب»، خلال برنامجه الحكاية المذاع على قناة «أم بى سى مصر»، على لسان الإبراشى: « تم نقلى فى سيارة إسعاف وفي حالة حرجة، وتمكنت الكورونا من التهام جزء كبير من رئتي.. والآن حالتى بدأت تتحسن ورغم صعوبة الحالة».وكانت الصفحة الرسمية للإعلامي وائل الإبراشي وطمأنت على موقع «فيس بوك» الجمهور والمتابعين على حالته الصحية التي تدهورت في الساعات الماضية، ووضعه في غرفة العناية المركزة؛ بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، حيث أعلنت الصفحة تحسن حالته الصحية ونقله إلى غرفة عادية بالمستشفى.