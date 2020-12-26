«لا أعفي نفسي من المسئولية».. الإبراشي يروي تفاصيل إصابته بكورونا

نصح الإعلامي وائل الإبراشي أي مواطن أن يقوم بعمل تحليل إذا شعر بأعراض كورونا، وعليه أن يأخذ حتى أعراض الأنفلونزا على أنها "كورونا".









وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" مساء اليوم السبت: "أول ما حسيت بس بكحة وبعض الأعراض، عملت التحليل، ولولا التحليل اللي عملته سريعًا، كان زماني أصبت في الحلقة زميلتي نجوى إبراهيم وزملائي الموجودين في الاستوديو، لأننا لا نلبس كمامة على الهواء ونتحدث كثيرًا أمام الكاميرا وفي مكان مغلق".









وتابع الإعلامي: "الرذاذ هو القاتل، ومعظم الإصابات من الرذاذ وليس من اللمس، ولا شك أن الفيروس "غدار" فأشعر يومًا بأنني بحالة جيدة، ويومًا آخر بالتعب المفاجئ من سخونة ونقص في الأكسجين، ولكن الكحة تلازمني بشكل متواصل، فأنا في معركة لأن الفيروس يأكل في الرئتين ولا بد من محاربته بالالتزام وأخذ العلاج".