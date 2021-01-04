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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وكالة الأدوية الأوروبية قد تصدر قرارها حول لقاح موديرنا اليوم

الإثنين 04/يناير/2021 - 05:50 م
لقاح موديرنا
لقاح موديرنا
وكالات
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أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية أنها قد تقرر في وقت لاحق، اليوم الإثنين، ما إذا كانت ستصادق على استخدام لقاح شركة موديرنا ضد فيروس كورونا المستجد، بدل الموعد السابق الأربعاء.

وكانت الوكالة التابعة للاتحاد الأوروبي ومقرها أمستردام قدّمت موعد اتخاذ القرار عن التاريخ المقرر أصلًا الأربعاء 12 يناير تحت ضغط دول الاتحاد الأوروبي مع ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس.

وقالت الوكالة في بيان "هناك اجتماع للجنة الأدوية التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الإثنين، 4 يناير لمناقشة لقاح موديرنا".

وأوضحت أنّها ستصدر بيانًا في أقرب وقت "في حالة توصل لجنة الأدوية البشرية إلى رأي في اجتماع اليوم".

وأضافت أنه إذا فشلت في اتخاذ قرار بشأن تصريح تسويق مشروط لمدة عام للقاح موديرنا، فستجتمع مرة أخرى الأربعاء.

وأشارت تقارير إلى أنّ لقاح موديرنا في الولايات المتحدة فعّال بنسبة 94،1 بالمئة في الوقاية من كوفيد-19، في تجربة سريرية شملت 30400 شخص.

وفي حال الموافقة عليه، سيكون لقاح موديرنا الثاني على هذا الصعيد في الاتحاد الأوروبي، بعد أن أعطت الوكالة الضوء الأخضر للقاح فايزربايونتيك في قرار آخر اتخذ في 21 ديسمبر.

والأسبوع الفائت، قالت الوكالة إن لقاح استرازينيكا أكسفورد المضاد لفيروس كورونا، والذي تمت الموافقة عليه الأربعاء في بريطانيا، من غير المرجح أن يحصل على الضوء الأخضر في الاتحاد الأوروبي خلال يناير.

وتتعرض الوكالة لضغوط لتسريع إجراءاتها التنظيمية، لا سيما من ألمانيا، بعدما منحت بريطانيا والولايات المتحدة تصريحا عاجلا للقاحين.

وتم نقل مقر وكالة الأدوية الأوروبية من لندن إلى أمستردام بعد بريكست.

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