«الدبشة» تصريحات رانيا يوسف المتتالية.. عفوية أم مقصودة

تصريحات رانيا يوسف



وفي الحلقة نفسها تحدثت عن مفاتنها وأنها تراها مميزة في الوقت الذي تظهر فيه باقي الفنانات بالشكل نفسه في تصريحات رآها البعض صادمة وغير مسئولة وأنها تحب أن تتحدث عن مفاتنها من خلال البرامج لتصبح "تريند"، وكان ظهورها في مهرجان القاهرة أثار جدلا أيضا من خلال تصريحاتها عن فيروس كورونا وقولها "الإنسان صارع الديناصورات مش هيعرف يصارع الكورونا" وهو ما جعلها محلا للهجوم الكبير ومن قبلها الحديث عن ملابس وقولها "نسيت البطانة" بعدما ظهرت في دورة سابقة بمهرجان القاهرة مكشوفة الملابس.



وتأتي تلك التصريحات التي يراها البعض عفوية وهناك من يراها أنها مقصودة من أجل "ركوب التريند" لتأتي على طريقة الفنانة شيرين عبد الوهاب في حفلاتها وإثارتها الجدل في كل ظهور لها وتصبح حديث السوشيال ميديا في كثير من المناسبات وتعرضها للهجوم الذي وصل إلى حد الدعاوى القضائية.



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وفي الحلقة نفسها تحدثت عن مفاتنها وأنها تراها مميزة في الوقت الذي تظهر فيه باقي الفنانات بالشكل نفسه في تصريحات رآها البعض صادمة وغير مسئولة وأنها تحب أن تتحدث عن مفاتنها من خلال البرامج لتصبح "تريند"، وكان ظهورها في مهرجان القاهرة أثار جدلا أيضا من خلال تصريحاتها عن فيروس كورونا وقولها "الإنسان صارع الديناصورات مش هيعرف يصارع الكورونا" وهو ما جعلها محلا للهجوم الكبير ومن قبلها الحديث عن ملابس وقولها "نسيت البطانة" بعدما ظهرت في دورة سابقة بمهرجان القاهرة مكشوفة الملابس.وتأتي تلك التصريحات التي يراها البعض عفوية وهناك من يراها أنها مقصودة من أجل "ركوب التريند" لتأتي على طريقة الفنانة شيرين عبد الوهاب في حفلاتها وإثارتها الجدل في كل ظهور لها وتصبح حديث السوشيال ميديا في كثير من المناسبات وتعرضها للهجوم الذي وصل إلى حد الدعاوى القضائية.

أثارت تصريحات رانيا يوسف المتتالية الجدل خلال الفترة الماضية في عدة مناسبات إعلامية أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وجعلتها من الأكثر بحثا ومشاهدة لفيديوهاتها.كشفت تصريحات رانيا يوسف الأخيرة في برنامج تليفزيوني على قناة الرشيد العراقية عن عدة آراء جدلة كان أهمها والذي جعلها في مرمى هجوم مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية حين سألها مقدم البرنامج عن متى يراها الجمهور بالحجاب، لترد "ياساتر ليه كده، مشيرة إلى أنها غير مقتنعة بأن الحجاب ليس فرض علينا وأنه فرض علينا في الثمانينات وأن شيوخ الأزهر السابقين كنا نراهم بدون حجاب، وكذلك كل السيدات في حفلات أم كلثوم وغيرها في الحقب الماضية، مشيرة إلى أن الطرحة لن تزيدها سترا وهي الآن مستورة، رأى البعض أن تلك التصريحات لم تعبر عن رأي ولكنها هاجمت الحجاب نفسه.