رانيا يوسف لأطباء مصر: جنود تحارب الوباء بشجاعة وإخلاص

قدمت الفنانة رانيا يوسف الشكر لممرضي وأطباء مصر في ظل الأوضاع الحياتية المتوترة حاليا بفعل انتشار فيروس كورونا بشكل كبير، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر.ونشرت رانيا يوسف صورة لأحد الأطباء وعلقت قائلة: "شكرا أطباء مصر شكرا وزارة الصحة المصرية على المجهود المبذول، شكرا أطباء مصر.. جنود تحارب الوباء بشجاعة وإخلاص".الجدير بالذكر أن رانيا يوسف قد عرض لها مؤقتا مسلسل "الحرامي" مع الفنان بيومي فؤاد، وتصور حاليا مسلسل "اللعبة" في جزءه الثاني لعرضه في رمضان المقبل.