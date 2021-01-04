زعيم المعارضة التركية يهاجم على أردوغان بسبب المحجبات (فيديو)

شن زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو، هجوما على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.جاء هجوم كليتشدار أوغلو بسبب إهانة الرئيس التركى للمحجبات، وطالبه بألا يفرق بين المحجبات وغيرهم.كما طالب كليتشدار أوغلو، من أردوغان تقديم اعتذاره للمحجبات، مؤكدا أن تصريحاته بمثابة إهانة كبيرة للمرأة التركية.وكان أردوغان قال فى تصريحات صحفية عقب أدائه صلاة الجمعة الماضية، إن "بعض الأشخاص يصطحبون معهم النساء المحجبات مثل عارضات الأزياء، لخداع الشعب".