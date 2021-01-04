مركز الحرية يدعو السكندريين للمشاركة في تقرير حالة الإبداع

دعا مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، جميع المبدعين السكندريين للمشاركة بأعمالهم في مشروع (تقرير حالة الإبداع السكندري) لتوثيق الأعمال الإبداعية السكندرية خلال 2020، والذي يهدف إلى رصد جميع الأنشطة الإبداعية التي تمت في الإسكندرية أو قدمها مبدعون سكندريون بهدف إحصائها وتصنيفها وتحليل دلالاتها لتحقيق مؤشرات موضوعية يمكن الاستعانة بها في المجالات الثقافية كافة.وتبدو الحاجة لمثل هذا التقرير في ظل عدم وجود إحصائيات أو قواعد بيانات محدثة فى مجالات الإبداع السكندرى.ونظرًا للمكانة المتميزة التى يتمتع بها مركز الحرية والإبداع كمنصة لكل المبدعين بالإسكندرية، تم توجيه الدعوة بالمشاركة والتسجيل فى قاعدة البيانات الخاصة بتقرير الحالة الإبداعية بمحافظة الإسكندرية عبر النموذج الموجود علي الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية للمركز على (فيسبوك).كما يسعى حاليًا للتواصل مع الجهات المعنية برصد الإنتاج الثقافي والفني، وسيتم نشر التقرير ورقيًا وإتاحته إلكترونيًا خلال العام الجاري، ليكون نواة وتقليدًا سنويًا ينطلق من المركز.