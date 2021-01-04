شاهد بـ«عنف الإرشاد»: «عزت» كلف المتهمين بإطلاق النار تجاه المتظاهرين

تواصل الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، في القضية رقم 6187 جنايات قسم المقطم، والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد".وأثبتت المحكمة حضور الشاهد الثاني، مفتش مباحث فرقة جنوب القاهرة، وقال إنه أثناء أحداث مكتب الإرشاد يوم 30 يونيو 2013، توجه بعض المتظاهرين السلميين لمقر مكتب الإرشاد للاعتراض على سياسات الجماعة الخاطئة، لكن بعض المسلحين من داخل مكتب الإرشاد أطلقوا الأعيرة النارية على المتظاهرين العزل مما أدى لاستشهاد عدد وإصابة عدد آخر من المتظاهرين، ومن خلال التحريات وجمع المعلومات ومناقشة أحد المتهمين الذين تم ضبطهم بمعرفة الأهالي بمحيط مكتب الإرشاد، يدعى مصطفى عبدالعظيم، حدد لنا بعض الأدوار ومنهم دور محمود عزت.وقال الشاهد إن دور محمود عزت كان تكليفه بإطلاق الأعيرة النارية تجاه المتظاهرين الذين توجهوا للتعبير عن رأيهم أمام مكتب الإرشاد، مشيرًا إلى أن معلوماته أكدت أن المتهم كان نائبا للمرشد وأعطى توجيهات لشراء الأسلحة التي استخدمت في الواقعة.وأضاف الشاهد أنه كان من المستحيل دخول أي شخص إلى مكتب الإرشاد إلا بمعاونة أعضاء المكتب ذاته، والمعلومات كانت تؤكد تواجد المتهم بصورة مستمرة مترددا على المكتب، حتى إنه كان متواجدا قبل إخلاء المقر من المسلحين، مشيرا إلى أن المتهم كان له دور مؤثر ومن القيادات البارزة في الجماعة وله قرار داخل هيئة مكتب الإرشاد، ومن المخططين ومتخذي القرارات الهامة، ومنها إحضار المسلحين والأدوات المستخدمة في الحادث.وأكد أن المتهم مسئول تماما عن كافة عمليات القتل التي تعرض لها المتظاهرون، كونه مسئولا عن الإشراف على تجهيز الأسلحة والمواد المستخدمة في الحادث، مشيرا إلى أنه كانت هناك معلومات مؤكدة بأن محمود عزت كان متواجدا داخل مكتب الإرشاد، وخلال الأحداث غادر المتهم من خلال سيارته الخاصة التي كانت متواجدة في شارع جانبي بجوار المقر.وتعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح داود، ومحمد عمار، وبأمانة سر سيد حجاج.