هيئة بريطانية: دخول سفينة تجارية لمياه إيران بعد واقعة عند مضيق هرمز

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الاثنين، إن "واقعة" بين السلطات الإيرانية وسفينة تجارية عند مضيق هرمز أدت لتغيير السفينة لمسارها ودخولها المياه الإقليمية الإيرانية.ولم يفصح موقع هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تفاصيل أخرى.ونقلت قناة "العربية" عن مصادر لم تسمها قولها إن إيران احتجزت ناقلة ترفع علم كوريا الجنوبية تحمل كيماويات.