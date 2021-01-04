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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«الاختيار 2» بطولات متعددة لشهداء الداخلية وليست بطولة شخص

الإثنين 04/يناير/2021 - 01:01 م
الاختيار 2
الاختيار 2
محمد قدري
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يواصل طاقم علم مسلسل «الاختيار 2» تصوير أحداث المسلسل الملحمي الضخم من أجل عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم بعد نجاح الموسم الأول عن قصة الشهيد عقيد أحمد منسي والذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

وعلم "الدستور" أن العمل الجديد لن يكون عن قصة بطل واحد تدور حوله الأحداث ولكن مجموعة من البطولات التي قدمتها وزارة الداخلية ومنهم عدد من شهداء قطاع الأمن الوطني والعمليات الخاصة بالأمن المركزي، وسيتم التطرق إلى شخصيات هامة على رأسها الشهيد محمد مبروك وأبو شقرة وغيرهما، وبطولاتهم خلال 7 سنوات بداية من 2013، ويقدم عدد من الممثلين أدوار ضباط شرطة منهم إياد نصار وعمر الشناوي.

مسلسل "الاختيار 2" من بطولة كلا من كريم عبد العزيز وأحمد مكي وإياد نصار وإنجى المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وهادى الجيار وأحمد شاكر عبد اللطيف ورياض الخولى، ومن من سيناريو حوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى.

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