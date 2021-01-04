سنغافورة: أمّنا كميات من اللقاح تكفي لجميع السكان

أعلن وزير الصحة السنغافوري اليوم الاثنين، أن بلاده أمّنت حصولها على كميات من اللقاح تكفي لجميع السكان، متوقعا أن تتم المزيد من عمليات تسليم اللقاحات خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث ستتضمن شحنات اللقاح الجديدة تلك الخاصة بشركتي "مودرنا" و"سينوفاك بيوتك".وتقوم "هيئة العلوم الصحية" في سنغافورة حاليا بمراجعة اللقاحات الخاصة بالشركتين، وكانت الهيئة قامت في وقت سابق بتقييم واعتماد استخدام لقاح فايزربيونتك.وقال وزير الصحة جان كيم يونج، أمام البرلمان: "إذا سارت جميع الأمور وفقا للجدول الزمني المقرر، فسيكون لدينا لقاحات تكفي الجميع بحلول الربع الثالث من عام 2021"، وقال في تأكيد لبيان حكومي سابق: "لقد حصلنا على لقاحات تكفي لجميع السكان."