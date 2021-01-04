«بتكوين» تواصل الخسائر وتهبط 14% لـ28500 دولار

تواصل عملة بتكوين الخسائر وتهبط 14% إلى 28500 دولار، بحسب وكالة «رويترز».وتجاوزت قيمة عملة بتكوين، المشفرة الأكثر شيوعا فى العالم، أمس الأحد، حاجز الـ 34 ألف دولار للقطعة الواحدة، وتخطت بذلك الحد الأقصى التاريخى لها، وخلال التداولات فى أكبر منصة لتبادل للعملات المشفرة فى العالم، جرى تحديد قيمة بيتكوين عند 34102 دولار.وفي 30 ديسمبر الماضي، سجلت بيتكوين، مستويات قياسية، حيث بلغت قيمتها 28579 دولارا خلال التداولات، وعلى مدار العام الماضي، حققت بيتكوين، ارتفاعًا في قيمتها بمقدار 4 أضعاف ما كانت عليه، مدعومة بإقبال كبير من المستثمرين المتطلعين إلى جَني أرباح سريعة.