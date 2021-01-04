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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«بتكوين» تواصل الخسائر وتهبط 14% لـ28500 دولار

الإثنين 04/يناير/2021 - 12:34 م
بتكوين
بتكوين
هبه محمد
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تواصل عملة بتكوين الخسائر وتهبط 14% إلى 28500 دولار، بحسب وكالة «رويترز».

وتجاوزت قيمة عملة بتكوين، المشفرة الأكثر شيوعا فى العالم، أمس الأحد، حاجز الـ 34 ألف دولار للقطعة الواحدة، وتخطت بذلك الحد الأقصى التاريخى لها، وخلال التداولات فى أكبر منصة لتبادل للعملات المشفرة فى العالم، جرى تحديد قيمة بيتكوين عند 34102 دولار.

وفي 30 ديسمبر الماضي، سجلت بيتكوين، مستويات قياسية، حيث بلغت قيمتها 28579 دولارا خلال التداولات، وعلى مدار العام الماضي، حققت بيتكوين، ارتفاعًا في قيمتها بمقدار 4 أضعاف ما كانت عليه، مدعومة بإقبال كبير من المستثمرين المتطلعين إلى جَني أرباح سريعة.

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