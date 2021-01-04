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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش الليبي يسيطر على مقر تابع للوفاق

الإثنين 04/يناير/2021 - 12:01 م
جريدة الدستور
أمينة ذكى
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تمكن الجيش الوطني الليبي، اليوم الاثنين، من السيطرة على مقر تابع لحكومة الوفاق في مدينة سبها جنوب البلاد وفقا ما نقلته وكالة نوفا الإيطالية.

وقالت الوكالة إن اشتباكات وقعت بين الجيش الليبي، ومرتزقة تابعين لحكومة الوفاق، أسفرت عن سيطرة الجيش على المقر.

يأتي هذا فيما أقلعت طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية من مطار معيتيقة في طرابلس، وعلى متنها مرتزقة سوريون إلى اسطنبول بتركيا "بعد وقوع تمرد، من تأخر دفع الرواتب".

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