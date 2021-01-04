الجيش الليبي يسيطر على مقر تابع للوفاق

تمكن الجيش الوطني الليبي، اليوم الاثنين، من السيطرة على مقر تابع لحكومة الوفاق في مدينة سبها جنوب البلاد وفقا ما نقلته وكالة نوفا الإيطالية.وقالت الوكالة إن اشتباكات وقعت بين الجيش الليبي، ومرتزقة تابعين لحكومة الوفاق، أسفرت عن سيطرة الجيش على المقر.يأتي هذا فيما أقلعت طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية من مطار معيتيقة في طرابلس، وعلى متنها مرتزقة سوريون إلى اسطنبول بتركيا "بعد وقوع تمرد، من تأخر دفع الرواتب".