الليرة التركية تتجه لخسارة 20% فى 2021

أعلنت تقارير إعلامية تركية، أن الليرة تتجه لتسجيل خسارة نسبتها 20% خلال عام 2021 الجارى ككل، لتصبح الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة بعد عملتى الأرجنتين والبرازيل.وكشفت البيانات التي نشرها معهد الإحصاء التركى نهاية الأسبوع الماضى بارتفاع العجز التجاري الخارجي للبلاد إلى 5 مليارات دولار فى نوفمبر، بارتفاع بنسبة 153.5 % عن الشهر نفسه من العام الماضى.وتراجعت الصادرات التركية بلغت 0.9% على أساس سنوي، لتصل إلى 16.1 مليار دولار في الشهر.وفي الأشهر الأحد عشر الأولى من العام، ارتفع العجز التجارى بنسبة 82.5% على أساس سنوي إلى 45.3 مليار دولار.