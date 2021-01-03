«نادي القضاة»: الكمامات حفرت على وجوه الأطباء والتمريض آثار الشرف

قال المستشار رضا السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، إن مجلس الإدارة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، وجه الشكر للطواقم الطبية والعاملين بالمنظومة الصحية لتفانيهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد.وأضاف المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أن الكمامات حفرت على وجوه الأطباء والتمريض، آثار الشرف والعزة لتضحى بطولاتهم واضحة للمجتمع المصري، وتابع أنهم يواجهون الخطر بمنتهى الجلد، فهم لا يفكرون سوى في صحة المرضى والمصابين بفيروس كورونا المستجد، فهم عنوان للأمل.وكانت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، قد صرحت بأن زيادة إصابات كورونا خلال شهر ديسمبر جاءت بسبب فصل الشتاء، وجلوس المواطنين في أماكن مغلقة، مما أدى إلى زيادة الإصابات، وربات البيوت وأصحاب المعاشات هم أكثر الفئات إصابة بالفيروس، موضحة أن مرحلة الذروة لإصابات كورونا ستستمر خلال شهري يناير وفبراير، ناصحة المواطنين بغسل الأيدي والاعتناء بالنظافة الشخصية.