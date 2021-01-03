إيرادات متقاربة لـ «صابر وراضي وحظر تجول» في 4 أيام

حقق فيلم "صابر وراضي" للفنان الكوميدي أحمد آدم، وفيلم "حظر تجول" للنجمة إلهام شاهين، إيرادات مرضية خلال 4 أيام من عرضه بدور السينما المصرية.و جمع فيلم "صابر وراضي" إيرادات كلية خلال أيام عرضه الأربعة وصلت إلى 157 ألف جنيه، ويشارك في بطولته كلا من الفنان محسن محيي الدين، ورزان مغربي، ومن تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، ومن إخراج احمد البدري، ومن إنتاج أحمد السبكي.بينما حققت النجمة إلهام شاهين بفيلمها الجديد "حظر تجول" 140 ألف جنيه خلال 4 أيام من عرضه بدور العرض السينمائي، بعد النجاح الكبير الذي حققه الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الثانية والأربعين، ويشارك في بطولته أمينة خليل، وأحمد مجدي، وهو من تأليف وإخراج أمير رمسيس.