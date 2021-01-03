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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ«أحداث أطفيح» لـ2 فبراير

الأحد 03/يناير/2021 - 01:34 م
أحداث أطفيح
أحداث أطفيح
عادل عبد العال
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قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم اقتحم مركز شرطة أطفيح وأضرم النيران فية وتعدى على قوات الشرطة، وذلك عقب اعتصامي فض رابعة والنهضة والمعروفة إعلاميًا بقضية «اقتحام مركز شرطة أطفيح»، وهى القضية رقم 6616 لسنة 2013 جنايات اطفيح والمقيدة برقم 2935 لسنة 2016 كلي جنوب الجيزة، لجلسة 2 فبراير المقبل؛ للمرافعة

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيحوإشعال النيران به، والشروع في القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء عملها.

كانت محكمة جنايات الجيزة، أصدرت حكمها على 119 متهم في القضية، وتراوحت فيها الأحكام ما بين المشدد والسجن 3 سنوات.

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