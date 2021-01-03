خبير: ضمان حصول جميع سكان هونج كونج على لقاح كورونا سيكون تحديا

قال خبير من أعضاء فريق عمل برنامج التطعيم التابع لحكومة هونج كونج، إن تطعيم جميع سكان المدينة ضد فيروس كورونا سوف يكون تحديا كبيرا، لكن من المأمول أن يكون لدى السكان دافع لتلقي اللقاح من خلال الرغبة في عودة الحياة إلى طبيعتها.وأشارت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" إلى أن التطعيمات ينظر إليها على أنها حيوية لدحر الموجة الرابعة من تفشي الفيروس في المدينة، والتي سجلت نحو 40 إصابة جديدة في 24 ساعة اليوم الأحد، وفقا لمصادر طبية.وقال الخبير الدكتور توماس تسانج هو فاي، وهو أيضا الرئيس السابق لمركز حماية الصحة، إنه لا ينبغي للسكان القلق بشأن سلامة اللقاحات المشتراة، والتي سيتم توفيرها الشهر المقبل، مشيرا إلى ثلاثة مستويات من تدابير الرقابة المعمول بها.وقال تسانج في برنامج حواري تليفزيوني: "اللقاحات التي تشتريها الحكومة يجب أن تكون مسجلة وتستخدم على نطاق واسع في دول أخرى أيضا، لذا لن يكون سكان هونج كونج فئران المختبر في هذه الحالة".وجاءت تعليقاته في وقت يبدو أن المدينة تشهد فيه انخفاضا في الإصابات الجديدة، مع تسجيل 35 حالة جديدة يوم السبت، وبلغ إجمالي عدد إصابات كورونا حتى الآن في هونج كونج 8923 حالة، مع تسجيل 150 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.