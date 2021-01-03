مجدي الهواري يشارك جمهوره بـ «آخر سيجارة» (صور)

نشر المخرج مجدي الهواري، صورة جديدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".وعلق في الصورة وهو يشرب سيجارة قائلا: "وعد دي اخر سيجارة"، وعلى الصعيد المهني، كان المخرج مجدى الهواي، قد أعلن عن عرض مسرحية "حزلقوم" لنجم الكوميديا أحمد مكي.و مسرحية "حزلقوم" تأليف حسن المهدي ومحمد جلال ويشارك مكي بطولتها نجما الكوميديا بيومي فؤاد، ومحمد سلام وعدد من نجوم الكوميديا وإخراج كريم سامي.