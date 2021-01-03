استطلاع رأي: جونسون قد يخسر مقعده في البرلمان بسبب «بريكست»

أظهر استطلاع جديد للرأي في بريطانيا، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في طريقه لخسارة مقعده في البرلمان، وأنه من المستبعد أن يفوز أي من الحزبين الرئيسيين بأغلبية مطلقة في الانتخابات العامة المقبلة التي تجرى في 2024 على أقرب تقدير، وذلك عقب تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.والاستطلاع هو أول تحليل مفصل لآراء البريطانيين في أسلوب تعامل "جونسون" مع محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي انتهت في الآونة الأخيرة، وكذلك تصديه لوباء فيروس كورونا المستجد بعد أن تراجع عن خطط السماح للعائلات بالتجمع في عيد الميلاد في أنحاء من جنوب إنجلترا لمكافحة انتشار الفيروس.و شمل الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "صنداي تايمز" ما يزيد على 22 ألفا، وأجرته شركة "فوكال داتا" المتخصصة في جمع البيانات البحثية على مدى أربعة أسابيع خلال ديسمبر، وجاء فيه أن حزب المحافظين الحاكم سيفقد 81 مقعدا، مما سيفضي إلى خسارته الأغلبية التي يملكها بفارق 80 مقعدا.كما أوضح أنه بهذه النتيجة سيحصل المحافظون على 284 مقعدا، بينما يرجح حصول حزب العمال المعارض على 282 مقعدا.